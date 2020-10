Formule 1

Formule 1 : Ce constat amer de Charles Leclerc pour la suite chez Ferrari !

Publié le 19 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Englué dans une saison galère chez Ferrari, Charles Leclerc se démène pour sauver les meubles. Alors qu’il sera seul n°1 l’an prochain après le départ de Sebastian Vettel, le Monégasque s’attend à une nouvelle année compliquée.

Capable de lutter pour la victoire avec les Mercedes l’an dernier, force est de constater que Ferrari a violemment régressé. Dans cette saison qui devait être celle de la confirmation après les belles choses entrevues en 2019, la Scuderia fait pâle figure. Sebastian Vettel, qui roulera sous les couleurs d’Aston Martin l’an prochain ne parvient que rarement à accrocher les points, tandis que Charles Leclerc sauve les meubles du mieux qu’il peut. La faute à une voiture défaillante, qui vient trop souvent plomber les espoirs de victoire des deux pilotes. Et si le Monégasque pense avoir décelé une partie du problème, il demeure pessimiste pour 2021.

« Difficile de faire des miracles »