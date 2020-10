Formule 1

Formule 1 : Terrible nouvelle pour l'avenir de Romain Grosjean !

Publié le 21 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

La rumeur tourne dans les paddocks. Haas Racing serait sur le point de changer sa paire de pilotes pour la saison prochaine. Romain Grosjean risquerait de rester sur le carreau.

Les transferts n'existent pas qu'en football. Et le mercato de Formule 1 est souvent bien agité avec seulement 20 baquets à pourvoir. Alors que le groupe Red Bull doit encore décider du coéquipier de Max Verstappen et des pilotes Alpha Tauri, Pierre Gasly est dans le flou. Mais pour son compatriote, Romain Grosjean, la situation serait encore plus compliquée. Haas Racing envisagerait un relooking pour 2021. Kevin Magnussen et Grosjean, coéquipiers depuis 2017, devraient perdre leur place. L'annonce serait prévue dans les prochains jours avant le Grand Prix du Portugal.

Mazepin et un débutant chez Haas

Déjà évoqués, les investissements de Dmitry Mazepin modifieraient considérablement l'avenir de Haas. Le milliardaire devrait placer son fils dans le premier baquet pour la saison prochain. Nikita Mazepin pilote actuellement en Formule 2 et se classe sixième avant le dernier week-end. Sur le long terme, l'homme d'affaires russe pourrait racheter l'écurie. Une situation semblable à la famille Stroll chez Racing Point (futur Aston Martin), avec Lawrence aux commandes et Lance au volant. Mais d'abord, Dmitry Mazepin monnaierait Haas avec une autre condition. L'équipier de son fils devra également débuter en Formule 1 pour ne pas que Nikita Mazepin face pâle figure. Le CV de Romain Grosjean se retrouve ainsi écarté. Et avec le peu de baquets disponibles, le pilote français risque d'être absent des grilles en 2021.