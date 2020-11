Formule 1

Formule 1 : Villeneuve démonte le coéquipier de Verstappen !

Publié le 4 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Décevant dans l’ombre de son coéquipier Max Verstappen, Alexander Albon est menacé pour 2021. Dans une interview, Jacques Villeneuve s’est montré extrêmement critique envers le Thaïlandais.

Difficile d’évoluer dans l’ombre de Max Verstappen chez Red Bull. Le Néerlandais s’est déjà montré capable de tenir la dragée haute aux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. De belles performances qui avaient déjà coûté son baquet à Pierre Gasly en 2019, et qui pourrait faire une nouvelle victime avec Alexander Albon. La place du Thaïlandais pour l’an prochain est plus que jamais menacée, et le clan Verstappen aurait déjà établi sa préférence pour le remplace. L’étau se resserre autour du jeune pilote, qui est de plus en plus critiqué.

« Il n’a pas le niveau »