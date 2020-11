Formule 1

Formule 1 : Ross Brawn s’enflamme pour Daniel Ricciardo !

Publié le 3 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

En signant son deuxième podium en trois semaines sur le Grand Prix d’Émilie-Romagne, Daniel Ricciardo a confirmé son très bon état de forme. Ross Brawn a confié tout le bien qu’il pensait du pilote australien le plaçant parmi les meilleurs.

Si personne ne peut vraiment contester l’hégémonie de Mercedes, Renault signe tout de même une très bonne fin de saison ! Alors que son contrat arrive à son terme, et qu’il a déjà signé chez McLaren, Daniel Ricciardo tourne à plein régime. Après un podium durement acquis au Grand Prix d’Eifel, l’Australien était presque surpris de récidiver ce dimanche à Imola. Peu importe, le pilote de 31 ans enchaîne et confirme toutes ses qualités. De quoi laisser des regrets chez Renault ? Probablement selon Ross Brawn, qui estime que l’écurie française laisse filer l’un des tout meilleurs.

« Il fait un travail fantastique »