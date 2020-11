Formule 1

Formule 1 : La réaction de Ricciardo après son podium au Grand Prix d’Émilie-Romagne !

Publié le 2 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Trois semaines après sa 3e place au Grand Prix d’Eifel, Daniel Ricciardo a récidivé ce dimanche à Imola. L’Australien est revenu sur la course, presque surpris par sa performance.

Les dernières courses de Daniel Ricciardo avec Renault sont auréolées de succès ! En se hissant à la 3e place du Grand Prix d’Émilie-Romagne, derrière les intouchables Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, l’Australien a signé son 2e podium de la saison, après celui glané sur le Nürburgring. Le futur pilote de McLaren confirme son bon état de forme pour le plus grand bonheur de l’écurie française, qui remonte ainsi au 3e rang du classement des constructeurs. Pourtant, ce podium semble tombé du ciel, si l’on en croît les paroles du principal intéressé.

« C’est assez surréaliste »