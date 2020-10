Formule 1

Formule 1 : Bottas s’attend à une grosse bataille avec Hamilton et Verstappen !

Publié le 31 octobre 2020 à 18h35 par T.M.

Alors que Valtteri Bottas partira en pole position ce dimanche lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Mais le pilote Mercedes sait que cela ne sera pas simple d’aller chercher la victoire.

Ce dimanche, les pilotes ont rendez-vous sur le circuit d’Imola pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne. Et pour cette nouvelle manche du championnat du monde, c’est Valtteri Bottas qui s’élancera en pole position. Lors des qualifications, le pilote Mercedes a su être meilleur que son coéquipier, Lewis Hamilton, et Max Verstappen, qui s’élanceront derrière lui. Alors que Bottas partira donc avec un léger avantage pour ce Grand Prix, il sait que la course est loin d’être gagnée, surtout avec le Britannique et le Néerlandais à ses trousses.

« Une belle bagarre »