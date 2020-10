Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly fait le point sur son avenir avec Red Bull !

Publié le 31 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Toujours chez AlphaTauri, Pierre Gasly est toutefois sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull. A quoi faut-il donc s’attendre pour l’avenir du Français, qui n’entre pas forcément dans les plans de son écurie ?

Décevant au volant de sa Red Bull la saison dernière, Pierre Gasly a toutefois retrouvé des couleurs depuis sa rétrogradation chez AlphaTauri. En remportant le Grand Prix de Monza, le Français a clairement montré de quoi il était capable. Mais cela ne lui a pas permis de retrouver une place aux côtés de Max Verstappen. En effet, en 2021, Gasly sera bien toujours chez AlphaTauri. Et après ? A 23 ans, le pilote tricolore est toujours sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull. Toutefois, l’écurie britannique ne semble pas forcément compter sur lui. De quoi alors l’inciter à chercher une autre écurie à l’avenir ?

« Tout dépendra de Red Bull »