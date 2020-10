Formule 1

Formule 1 : Binotto justifie le choix fort de Ferrari avec Sebastian Vettel !

Publié le 30 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Non-conservé par Ferrari, Sebastian Vettel roulera l’an prochain pour Aston Martin. Mattia Binotto est revenu sur l’épisode de l’annonce faite au pilote allemand, tout en justifiant les motifs de cette décision.

L’an prochain, les grilles de départ en Formule 1 vont changer d’allure ! Outre Haas, qui a annoncé se séparer de ses deux pilotes, ou Red Bull qui pourrait dire aurevoir à Alexander Albon, Ferrari accueillera Carlos Sainz en lieu et place de Sebastian Vettel ! L’Allemand roulera l’an prochain sous les couleurs d’Aston Martin, nouveau nom de Racing Point. C’est donc la fin d’une aventure commune de six ans entre le quadruple champion du monde et la Scuderia . Des adieux compliqués si l’on en croît les paroles de Mattia Binotto dans des propos relayés par Nextgen-Auto.com , mais qui répondent à une logique sportive.

« Faire des choix en regardant vers l’avenir »