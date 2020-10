Formule 1

Formule 1 : Vettel s’interroge sur les performances de sa Ferrari !

Publié le 26 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Dixième du Grand Prix du Portugal, Sebastian Vettel ne parvient pas à relever la tête cette saison. A l'inverse de son coéquipier. De quoi faire douter le pilote allemand.

« Ce n'est pas seulement une défaite, c'est comme une classe différente » . Après les qualifications du Grand Prix du Portugal, Sebastian Vettel reconnaissait un écart avec son coéquipier. Cette saison, après 12 courses, le pilote allemand n'a devancé Charles Leclerc qu'en Hongrie et en Espagne. Dominé, le quadruple champion du monde n'a jamais su faire mieux qu'une sixième place. Des résultats bien pâles face aux deux podiums de son coéquipier. En quête de progrès, Ferrari ne cesse d'apporter des modifications à sa SF1000. Trois fois dans le top 10 jusque-là – en huit week-ends, Charles Leclerc vient d'enchaîner quatre Grand Prix dans les points. Mais pour Sebastian Vettel, c'est toujours aussi compliqué.

« J'espère que nous avons la même voiture »