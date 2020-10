Omnisport - Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton rend hommage à Mercedes !

Publié le 25 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 25 octobre 2020 à 19h39

Ce dimanche, en remportant le GP du Portugal, Lewis Hamilton est devenu le recordman du nombre de Grand Prix, devant Michael Schumacher. Le Britannique a tenu à rendre hommage à son écurie après ce record.

Lewis Hamilton vient d’effacer des tablettes le record de Michael Schumacher. En remportant son 92e Grand Prix, ce dimanche, au Portugal, Lewis Hamilton est un peu plus entré dans la légende de la Formule 1. Le Britannique avait signé la pôle position et s’est imposé à Portimao devant son coéquipier, Valtteri Bottas et Max Verstappen. À 35 ans, Lewis Hamilton détient maintenant les records du nombre de podiums (161), de pôles positions (97) et donc de victoires (92). Il lui reste maintenant 5 Grand Prix à terminer pour tenter d’être, de nouveau, champion du Monde en 2020. Hamilton égalerait alors Schumacher au nombre de couronnes mondiales (7). En attendant, Lewis Hamilton n’a pas tari d’éloges sur son écurie, Mercedes.

« Je n'aurais jamais pu rêver de ce que j'ai réussi à faire »