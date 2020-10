Formule 1

Formule 1 : Hamilton revient sur ses difficultés en qualifications !

Publié le 25 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après avoir obtenu la pôle position lors de son ultime tour de qualification au dépend de Valterri Bottas, Lewis Hamilton s'est exprimé sur les difficultés qu'il a rencontré ce weekend au circuit de l'Algarve.

Pour la première fois depuis 24 ans, la Formule 1 fait escale au Portugal en 2020, découvrant ainsi le circuit de l'Algarve, situé à Portimao, pour la première fois de son histoire. Tout au long du weekend, les accidents ce son enchaînés, que ce soit lors des essais libres ou en qualification. En grande difficulté lors des essais libres vendredi, où il avait notamment terminé huitième lors de la deuxième séance, Lewis Hamilton est revenu sur la pole position obtenu dans les derniers instants ce samedi, ainsi que la grande performance de son coéquipier Valtteri Bottas.

« Valtteri a été si rapide ce week-end, il a dominé chaque séance »