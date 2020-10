Formule 1

Formule 1 : Hamilton surpris par la difficulté du circuit de l'Algarve !

Publié le 23 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 fait escale au Circuit de l'Algarve à Portimao pour la première fois de son histoire, Lewis Hamilton a révélé que le circuit représentait un énorme défi.

Alors que la saison de Formule 1 a débuté en juillet en raison de la crise sanitaire de Covid-19, la FIA a dû s'adapter face aux nombreuses annulations pour certains Grand Prix, notamment les circuits urbains tels que Monaco, Singapour et Baku, ou encore semi-urbain comme le Grand Prix d'Australie. Ainsi, pour maintenir un calendrier 2020 assez étoffé, plusieurs circuits inédits ou n'ayant plus vu de Formule 1 depuis un certain temps à l'image du Nurburging ou d'Imola ont été ajoutés. Si la Formule 1 a déjà fait escale au Portugal, le circuit de Portimao est quant à lui une grande première, et n'a pas réussi à Lewis Hamilton pour les deux premières séances d'essais libres ce vendredi. Le sextuple champion du monde s'est en effet retrouvé en grande difficulté, terminant à la deuxième place lors de la première séance puis à la huitième place lors de la seconde. A l'issue de la première journée d'essais, le triple champion du monde en titre a livré ses premières impressions sur le circuit.

« C’est un circuit difficile, il représente un énorme défi »