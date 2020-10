Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton confiant pour sa prolongation chez Mercedes !

Publié le 23 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

En fin de contrat chez Mercedes, l'avenir de Lewis Hamilton devrait continuer de s'écrire à Brackley. Le sextuple champion du monde préfère se concentrer sur la piste avant de penser à étendre son bail.

Les paddocks de Formule 1 s'agitent. Romain Grosjean et Kevin Magnussen viennent d'être évincés de Haas Racing. Helmut Marko met la pression à Alexander Albon pour le deuxième baquet Red Bull. Et même l'avenir de Lewis Hamilton est incertain. Le contrat du sextuple champion du monde chez Mercedes se termine à la fin de l'année. En passe de remporter un nouveau titre, le pilote britannique contribue également au leadership de l'écurie au classement constructeurs. Alors, même si rien n'est fait, l'aventure commune devrait se poursuivre au-delà de la saison 2020.

« Je pense avoir gagné le droit de rester »