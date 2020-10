Formule 1

Formule 1 : Romain Gorsjean s'exprime sur son avenir !

Publié le 22 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il quittera Haas en fin de saison, Romain Grosjean cherche désormais un nouveau baquet pour la saison prochaine, et a avoué être en discussion...

Après cinq ans de bons et loyaux services, Romain Grosjean n'a pas été prolongé par Haas pour la saison prochaine, et cherchera ainsi à trouver une nouvelle écurie afin de poursuivre sa carrière en Formule 1. A l'image de Kevin Magnussen, ce serait pour des raisons financières que l'écurie américaine aurait pris la décision de se séparer de ses deux pilotes, privilégiant notamment des premiers contrats de pilotes venant de Formule 2. En difficulté cette saison, où il a inscrit ses deux premiers points début octobre lors du Grand Prix d'Allemagne, Romain Grosjean pourrait toutefois avoir moins de difficulté que pressenti pour trouver un nouveau point de chute...

« J’espère pouvoir annoncer quelque chose bientôt »