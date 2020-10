Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel envisagé chez Mercedes ? Toto Wolff répond !

À l’issue de la saison, Sebastian Vettel quittera Ferrari pour Aston Martin. Lorsqu’il a su que l’Allemand quitterait la Scuderia, Toto Wolff a songé à le récupérer, sans aller toutefois jusqu’au stade des discussions.

L’histoire entre Ferrari et Sebastian Vettel s’achèvera bien à l’issue des cinq dernières courses de la saison. Après une ultime année galère chez l'écurie italienne où il aura déçu sur la piste, l’Allemand roulera en 2021 sous les couleurs d’Aston Martin. Progressivement supplanté par Charles Leclerc dans les rangs de la Scuderia , le quadruple champion du monde retrouvera un rôle de leader dans sa nouvelle écurie. Mais aurait-il pu atterrir dans une autre formation ? Pas chez Mercedes en tout cas, si l’on en croît les paroles de Toto Wolff dans le podcast « B eyond The Grid ».

« Il n’y avait jamais de discussion »