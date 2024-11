Le retour du patron à l’OM, une révolution réclamée à De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur de l’ouverture du score pour l’OM lors de la victoire face au RC Lens, Valentin Rongier a livré une très belle copie. Titularisé par Roberto De Zerbi, le milieu de terrain français a fait forte impression aux côtés de Rabiot et Hojbjerg. Séduit par ce qu’il a vu, Daniel Riolo a même été jusqu’à demander à ce que Rongier retrouve le brassard de capitaine.

Au moment de revenir sur la victoire de l’OM face au RC Lens samedi (1-3), Daniel Riolo a tenu à s’arrêter sur la performance de Valentin Rongier. Alors que ce dernier jouait moins dernièrement, le milieu de terrain a parfaitement répondu à la confiance accordée par Roberto De Zerbi. Est-ce que cela va continuer pour Rongier ? Riolo l’espère avec en prime le brassard de capitaine, qu’il a déjà porté par le passé à l’OM.

Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique https://t.co/wPKzT28xxJ pic.twitter.com/Uxibb4RMYh — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

« Ce milieu ne doit plus bouger »

« Au milieu, il y a des bons joueurs qui ont du ballon, qui ont de la technique. Ce milieu là, Rabiot-Hojbjerg-Rongier, s’il y a quelque chose à tirer de ce match à Lens, c’est que ce milieu ne doit plus bouger », a d’abord expliqué Daniel Riolo lors de L’After Foot.

« Je lui redonnerai même le brassard de capitaine »

Ensuite, concernant Valentin Rongier, il a lâché : « En tout cas, c’est certain, l’absence de Rongier n’a été que trop longue. (…) Rongier va s’installer et ne va plus bouger. Moi, je lui redonnerai même le brassard de capitaine. C’est un soldat, il répond toujours présent ».