PSG : La grosse accusation de Riolo contre le Qatar

Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi avait lâché une véritable bombe. En effet, le président du PSG avait confirmé que le club de la capitale quitterait le Parc des Princes pour s’installer dans un nouveau stade. Alors que Daniel Riolo avait démonté une première fois les propos d’Al-Khelaïfi, voilà qu’il vient d’en rajouter une couche, s’en prenant à la stratégie du Qatar.

Se heurtant au refus de la Mairie de Paris concernant la vente du Parc des Princes, le PSG veut désormais déménager. Nasser Al-Khelaïfi l’a assuré, le club de la capitale doit désormais évoluer dans un stade plus grande, allant jusqu’à dire que cela était une question de vie ou de mort. De quoi faire bondir Daniel Riolo et ce dernier n’en démord toujours pas sur ce sujet. Ainsi, lors de L’After Foot, le journaliste RMC a de nouveau démonté cette volonté des dirigeants du PSG, allant jusqu’à balancer sur le Qatar.

Un nouveau stade pour le PSG ?

« Ça fait partie des choses qui dans la com sont stupéfiantes. Il y a cette histoire de stade, de 3-4 ans alors que en-dessous de 7-8 ans, on voit pas bien comment ça peut être fait. J’ai dit 1000 fois que les transports ce n’était pas anodin, on me répond « vous croyez que les transports ne vont pas le 78 ? ». Comme si acheminer 30-40 000 personnes, c’était comme acheminer des gens qui sortent du travail. Au final, on s’aperçoit que le Parc actuel est très rentable, qu’il est top 3 en rentabilité au monde. Et que puisque qu’on nous dit que si la mairie vend il n’y a plus de problème, ça veut dire que ça n’est pas un problème de place et de faire du business sur 70 000 », a expliqué dans un premier temps Daniel Riolo.

« Le Qatar mélange son business étatique et le football »

Il a ensuite accusé le Qatar de mélanger son business avec les affaires du PSG : « En fait, on ne parle que de patrimoine immobilier. Quand je disais l’autre que Nasser Al-Khelaïfi était en plein mensonge ou manipulation ou communication délirante, on est en plein là-dedans. Donc on parle de patrimoine immobilier et là on en revient la question est-ce tu vends le Parc des Princes, moi je dis non on ne vend pas le Parc des Princes. Encore une fois, on nous raconte un peu n’importe quoi. Le Qatar mélange son business étatique et le football, ils mettent tout dans une même caisse ».