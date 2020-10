Formule 1

Formule 1 : Les adieux de Haas à Romain Grosjean et Kevin Magnussen !

Publié le 22 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Très attendues, les annonces des départs de Romain Grosjean et Kevin Magnussen de Haas sont tombées ce jeudi. Après les deux pilotes, c’est l’écurie qui s’est exprimée, via son directeur Günther Steiner.

La nouvelle ne souffrait plus d’aucun doute, elle est officielle depuis ce jeudi. Kevin Magnussen et Romain Grosjean n’occuperont plus les baquets de Haas en 2021. Une page se tourne pour l’écurie américaine, qui fonctionnait avec cette paire de pilotes depuis de nombreuses saisons, 4 pour le Danois et 5 pour le Français. C’est d’ailleurs ce dernier qui a pris les devant sur les réseaux sociaux en annonçant la fin de l’aventure, suivi par son coéquipier. La réaction de l’écurie était attendue, elle est désormais connue.

« Beaucoup de bons souvenirs ensemble »