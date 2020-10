Formule 1

Formule 1 : Red Bull met la pression sur Alexander Albon !

Publié le 24 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que le monde de la F1 assiste à une valse des pilotes en vue de l’an prochain, le baquet d’Alexander Albon chez Red Bull n’est pas encore assuré pour 2021. Christian Horner a lancé un coup de pression au Thaïlandais.

Cette saison, derrière les intouchables Mercedes, c’est une Red Bull qui attire la lumière ! Max Verstappen parvient à tirer son épingle du jeu et à s’inviter à la lutte avec Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, même si le Britannique conserve une longueur d’avance. Dans l’ombre du Néerlandais, Alexander Albon peine à performer sous les couleurs de l’écurie autrichienne. Promu en cours de saison 2019 en lieu et place de Pierre Gasly, le Thaïlandais signe une saison en demi-teinte, et sa place n’est pas encore assurée pour 2021. Toutefois, selon Christian Horner, la balle serait dans le camp du pilote de 24 ans.

« Nous voulons qu’Alex revendique ce baquet »