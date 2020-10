Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur à Ferrari !

Publié le 23 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Mal embarqué cette saison, Ferrari occupe la sixième place du classement constructeurs et reste sous la menace d'Alpha Tauri. Pierre Gasly espère pouvoir devancer l'écurie de Maranello en fin de saison.

Les saisons de Ferrari et de Pierre Gasly sont diamétralement opposées. Pour le cheval cabré, il s'agit d'une année très difficile. Avec seulement deux podiums, en Autriche et à Silverstone, pour relever la tête. Aux classements, les rouges pointent très loin. Charles Leclerc est 8e. Sebastian Vettel est 12e. Logiquement, Ferrari se retrouve aussi distancé chez les constructeurs avec une 6e place sur 10 écuries. Une position sous la menace d'Alpha Tauri. L'autre écurie italienne est en forme cette saison. A domicile, Pierre Gasly a ramené le deuxième succès de l'histoire de l'écurie. Le premier depuis 2008, déjà à Monza.

« Nous voulons dépasser Ferrari »