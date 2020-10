Formule 1

Formule 1 : Ferrari, McLaren... Les confidences de Carlos Sainz Jr avant son départ

Publié le 24 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

D'ici quelques mois, Carlos Sainz Jr quittera McLaren pour rejoindre Ferrari. Avant d'entamer ce nouveau chapitre, l'Espagnol a fait le point.

À 26 ans, Carlos Sainz Jr découvrira le baquet de la Scuderia Ferrari l’année prochaine. Pourtant, l’écurie italienne fait grise mine cette saison. Alors que Charles Leclerc et Sebastian Vettel peinent à rentrer dans les points, l'Espagnol, toujours pilote McLaren pour encore six Grands Prix, se refuse à tout commentaire sur sa future destination. Interrogé par L’Équipe , Carlos Sainz Jr a préféré botter en touche quant à d’éventuels regrets de signer dans une écurie mal en point : « Vous connaissez déjà la réponse. Elle ne change pas d’il y a un mois parce que c’est la même question que d’habitude. Essayez de trouver de nouvelles questions » . À l’époque, il se disait sûr que l’usine travaille « d’arrache-pied » et espérait qu’elle « progresse un peu » avant son arrivée.

« L’équipe a su tirer le meilleur de moi »