Formule 1 : Le coup de gueule d'Hamilton envers sa Mercedes !

Publié le 23 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

En difficulté sur le nouveau circuit de l'Algarve à Portimao ce vendredi, Lewis Hamilton a pointé du doigt les performances de sa monoplace, espérant progresser dans la troisième séance d'essais libres avant les qualifications ce samedi.

24 ans après, la Formule 1 fait de nouveau escale au Portugal après un calendrier 2020 particulièrement perturbé par l'annulation de plusieurs Grand Prix et la crise sanitaire de Covid-19. Si le Portugal a déjà connu de la Formule 1, c'était une grande première pour le circuit de l'Algarve, situé à Portimao. Un circuit inédit qui a provoqué plusieurs accidents durant les deux premières séances d'essais libres, tels que l'incendie de la monoplace de Pierre Gasly, provoquant l'arrêt de la séance pendant près de trente minutes. Triple champion du monde en titre, Lewis Hamilton n'a également pas été en réussite sur cette première journée, terminant à la deuxième place puis à la huitième place lors des deux premières séances d'essais libres. Interrogé sur sa performance, le pilote Mercedes a affirmé que sa monoplace n'avait pas été performante.

« Elle était assez horrible dans la deuxième séance »