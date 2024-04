Mercato : Un champion du monde rembarre l’OM en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La course à la succession de Jean-Louis Gasset est lancée. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Paulo Fonseca figure en tête de liste, mais d'autres profils sont surveillés comme Franck Haise ou Sergio Conceição. Mais pour Emmanuel Petit, champion du monde en 1998, le problème de l'OM réside dans son manque d'attractivité.

Les jours de Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM sont comptés. Lié au club marseillais jusqu'en juin prochain, le coach de 70 ans ne prévoit pas de rempiler. Selon les informations de L'Equipe ce vendredi, Pablo Longoria s'est mis au travail et a, déjà, plusieurs noms en tête pour remplacer Gasset.

Les premiers noms sont cités

Le grand favori se nomme Paulo Fonseca (LOSC) comme l'a annoncé le 10Sport.com le 10 avril dernier. En cas d'échec, l'OM pourrait jeter son dévolu sur Habib Beye. Franck Haise ou Sergio Conceição seraient également ciblés.

Ravi de lire toutes les confirmations des révélations du @le10sport sur Paulo Fonseca / OM ✅👊Dès le 10 avril, nous indiquions que l'OM insistait sur le technicien portugais, piste n°1 de Pablo Longoria https://t.co/flkLq3GxLt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 26, 2024

« Moi si je suis entraîneur ou joueur... »