Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s'enflamme après son nouveau magnifique résultat !

Publié le 26 octobre 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 26 octobre 2020 à 9h37

Sixième au Nürburgring, Pierre Gasly a signé un nouveau résultat impressionnant dimanche au Portugal en terminant cinquième. Le Français est sur un nuage.

On n'arrête plus Pierre Gasly ! Au volant de son Alpha Tauri, le Français continue d'enchaîner les résultats impressionnants. Vainqueur à Monza, l'ancien pilote Red Bull est toujours en grande forme et après sa sixième place au Nürburgring, il a terminé cinquième du Grand Prix du Portugal dimanche devenant à cette occasion, le pilote ayant glané le plus de points avec l'écurie italienne. Au classement du Championnat du monde, Pierre Gasly compte désormais 63 points soit 49 de plus que son coéquipier Daniil Kvyat et seulement un de moins qu'Alexander Albon qui lui a pourtant succédé au volant de la Red Bull. Par conséquent, le pilote français peine à cacher sa joie.

«Je pilote sans doute à mon meilleur niveau actuellement»