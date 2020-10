Formule 1

Formule 1 : Un départ chez Renault ? La réponse de Gasly !

Publié le 25 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Auteur d'une saison solide avec Alpha Tauri, Pierre Gasly attise les convoitises, Renault serait notamment intéressé à l'idée de l'associer à Fernando Alonso la saison prochaine. Le principal intéressé a toutefois préféré botter en touche...

Auteur d'une victoire historique à Monza, Pierre Gasly est peu à peu devenu l'un des pilotes les plus observés de Formule 1 cette saison, tapant dans l'œil de plusieurs écuries. Si un retour chez Red Bull n'est toujours pas d'actualité pour le moment, le pilote français pourrait toutefois prendre la place de son ancien meilleur ami et désormais grand rival, Esteban Ocon. Auteur de prestation décevante cette saison, l'avenir d'Ocon à Renault serait loin d'être assuré malgré le soutien de Cyril Abiteboul. Si les rumeurs insistent de plus en plus sur un départ de Pierre Gasly, ce dernier a refusé d'entrer dans les détails.

« Je ne suis pas impliqué dans la moindre discussion »