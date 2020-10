Formule 1

Formule 1 : Le patron de Haas répond aux critiques de Romain Grosjean

Publié le 24 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Haas a annoncé le départ de ses deux pilotes à la fin de la saison. Face aux critiques de Romain Grosjean, le patron de l'écurie a tenu à répondre.

Romain Grosjean et Haas, c’est bientôt fini. Après 5 ans passés dans l’écurie américaine, le Français n’a plus de volant pour la prochaine saison. Haas a annoncé, ce jeudi, se séparer de ses deux pilotes, Grosjean et Kevin Magnussen. Même si les successeurs n’ont pas encore été désignés, Nikita Mazepin, Mick Schumacher ou encore Calum Ilott seraient sur la short-list. À 34 ans, Romain Grosjean a, lui, avoué ne pas avoir été prolongé pour des raisons financières. Le patron de Haas s’est dit interloqué par la réaction du Français, tout en reconnaissant que ses choix étaient « en partie dictés par le côté finance ».

« Je suis surpris qu’il soit encore surpris par ma décision »