Formule 1 : Romain Grosjean fait le point sur son avenir !

Publié le 25 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Écarté de l’écurie Haas pour la saison prochaine, Romain Grosjean est remonté contre cette décision qu’il pense uniquement financière. Il en a profité pour évoquer son avenir.

Après cinq ans chez Haas, Romain Grosjean ne sera plus un pilote de l’écurie américaine l’an prochain. Comme son coéquipier, Kevin Magnussen, le Français de 34 ans devrait laisser sa place à un pilote plus jeune la saison prochaine. Les noms de Mick Schumacher ou Nikita Mazepin sont évoqués. Romain Grosjean accuse Haas d’avoir usé d’arguments financiers pour l’évincer. Le Français parle aussi, pour la première fois, de son avenir qui pourrait s’écrire loin de la Formule 1.

Vers la Formule E ou les 24 Heures du Mans…