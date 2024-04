OM : Un joueur craque et provoque une bagarre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de RMC ce jeudi soir, Peter Luccin est revenu sur la rencontre entre l'OM et Bologne en demi-finale de la Coupe UEFA 1999, mais surtout sur l'altercation qui a eu lieu à la fin de la rencontre. Présent sur le plateau, Christophe Dugarry, qui avait pris la défense de son jeune coéquipier, a fait son mea-culpa.

Alors que l'OM vient de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa, Peter Luccin et Christophe Dugarry se sont rappelés au souvenir de Bologne. Lors de l'édition 1999, le club marseillais avait obtenu sa qualification pour la finale de la Coupe de l'UEFA sur la pelouse de la formation italienne. Mais si cette rencontre est restée dans les annales, c'est surtout pour la bagarre qui a éclaté après le coup de sifflet final. Pris à partie par les supporters de Bologne, Peter Luccin est revenu sur ce match.

Luccin raconte son altercation à Bologne

« Lors des dix dernières minutes, en raison de ma couleur de peau, on entend beaucoup de cris de singe. Ce n’est pas une justification. Mais quand le match se termine, j’entends ces cris de singe et je leur dis (aux supporters de Bologne, ndlr) de continuer, avec ma gestuelle. Les Italiens ont dit que j’avais fait des doigts. Je peux vous le dire, je n’ai pas fait de doigts, à aucun moment. Nous on va en finale, et à ce moment-là j’entends ‘Peter, attention!’. Je suis un peu à côté du tunnel, je vois trois-quatre joueurs arriver » a-t-il confié lors de Rothen S'Enflamme. L'un de ses joueurs est Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 a adopté, alors, un comportement agressif qu'il regrette aujourd'hui.

Dugarry plaide coupable