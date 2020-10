Formule 1

Formule 1 : Verstappen valide le coup de gueule d'Hamilton !

Publié le 24 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Au Portugal, Lewis Hamilton a pris la pole position devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. A l'image du champion du monde, le pilote Red Bull a jugé difficile le circuit de Portimão.

La pandémie de la Covid-19 a totalement chamboulé le calendrier de Formule 1. Alors que la saison n'a repris qu'en juillet, de nombreux Grand Prix n'ont pas pu se tenir. Pour assurer un championnat compétitif et une quantité de week-ends suffisant, la FIA a donc fait appel à de nouveaux circuits. Ainsi, Portimão se retrouve pour la première fois au programme. Et pour cette découverte, Lewis Hamilton s'est qualifié en pole position. Le sextuple champion du monde a d'ailleurs reconnu une piste difficile à appréhender.

« On ne peut pas attaquer, on pilote sur la glace »