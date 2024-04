FC Nantes : La femme d’un joueur va enrager ?

Thibault Morlain

Coupable d’un geste très dangereux sur Nicolas Cozza, Arnaud Nordin a été exclu lors de la rencontre entre le FC Nantes et Montpellier ce vendredi soir. On s’est d’ailleurs inquiéter pour le joueur des Canaris, sévèrement marqué au niveau du visage. Finalement, plus de peur que de mal pour Cozza et Antoine Kombouaré a d’ailleurs ironisé sur le sujet.

Les images de l’intervention d’Arnaud Nordin sur Nicolas Cozza ont fait froid dans le dos quand on a vu les crampons du joueur de Montpellier s’essuyer sur le visage du défenseur du FC Nantes. Salement amoché à la tête, Cozza va toutefois très bien, mais reste cependant marqué au visage. Au grand dam de sa femme ?



« C'est sa femme qui va faire un peu la gueule »

Pour Prime Vidéo , Antoine Kombouaré est revenu sur la blessure au visage de Nicolas Cozza. L’entraîneur du FC Nantes a alors ironisé sur la potentielle colère de la femme du Canari : « Il a des points de suture. Je pense qu'il va très vite gonfler. Il va avoir un visage... C'est sa femme qui va faire un peu la gueule... Mais ce n'est pas grave ».

Pas de commotion pour Cozza