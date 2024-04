Fiasco total au FC Nantes, c'est historique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jouer à domicile n'est pas toujours un avantage, surtout lorsque l'on s'appelle le FC Nantes. Ce samedi, le club entraîné par Antoine Kombouaré a concédé sa neuvième défaite d'affilée toutes compétitions confondues, sa huitième en championnat. L'équipe n'a plus remporté la moindre victoire à la Beaujoire depuis le mois de décembre et risque toujours la relégation.

Le FC Nantes est toujours convalescent. Ce samedi après-midi, les Canaris se sont inclinés face à Rennes (0-2) et demeure sous la menace d'une relégation. Mais ces dernières semaines, le club présente la particularité de se montrer performant à l’extérieur, mais médiocre à domicile. Sa prestation lors du derby breton a confirmé cette tendance. La situation commence à devenir inquiétante pour le FC Nantes, qui n'a plus remporté le moindre match à la Beaujoire depuis le 2 décembre dernier (victoire face à l'OGC Nice).

Défaite historique pour le FC Nantes

Depuis, le FC Nantes a concédé neuf défaites d'affilées à domicile toutes compétitions confondues. En Ligue 1, la série s'étire à huit défaites. Le club entraîné par Antoine Kombouaré n'est plus qu'à un échec de marquer l'histoire de la Ligue 1. En cas de nouvelle chute face au LOSC le 11 mai prochain, le FC Nantes deviendrait la seule équipe dans l'histoire du championnat à concéder neuf défaites d'affilées à domicile. Pour l'heure, il partage ce record avec le FC Metz (2017/2018), Toulouse (2019/2020) et Nîmes (2020/2021).

Kombouaré veut croire au maintien