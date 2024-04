«C'est de la m*rde» : Gros coup de gueule au FC Nantes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opposé au Stade Rennais, le FC Nantes s’est écroulé ce samedi sur la pelouse de la Beaujoire (3-0). La neuvième défaite de rang pour les Canaris à domicile, de quoi agacer Pedro Chirivella après la rencontre, dépité au micro de Prime Vidéo au moment d’évoquer la prestation du jour réalisée par son équipe.

Mauvaise opération pour le maintien. Face à Rennes, le FC Nantes s’est largement incliné sur sa pelouse (3-0), Arnaud Kalimuendo, Benjamin Bourigeaud et Amine Gouiri trompant Alban Lafont. La lutte pour le maintien est encore loin d’être terminée pour les hommes d’Antoine Kombouaré, qui ont subi leur neuvième défaite de suite à la Beaujoire toutes compétitions confondues. Interrogé par Prime au coup de sifflet final, Pedro Chirivella n’a pas mâché ses mots.

Mercato - ASSE : Un transfert tenté au FC Nantes ? https://t.co/q1xf3ky8Em pic.twitter.com/C0qu5My3in — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

« Il va falloir qu'on se dise les choses, qu'on explique »

« C'est la honte , a lâché le joueur du FC Nantes. La deuxième période qu'on a jouée... on n'était pas au rendez-vous. Il va falloir qu'on se dise les choses, qu'on explique ce qu'il s'est passé en deuxième période, ce n'est pas normal. Je m'excuse auprès des supporteurs, de tout le stade qui est venu nous soutenir. Désolé pour le mot mais c'est de la merde ce qu'on a fait ».

« C’est une honte »