FC Nantes : PSG, OM... Le coup de gueule de Kombouaré

Alors que la 29ème journée de Ligue 1 débute ve vendredi soir avec le match Metz-Lens, le week-end sera amputé de trois rencontres. En effet, pour favoriser les clubs européens (PSG, OM et LOSC), la Ligue a décider de reporter leurs matchs à dans quelques jours. De quoi provoquer certains coups de gueule. Voilà qu'Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, a émis certains réserves.

Après avoir perdu à l'aller, le PSG, l'OM et le LOSC devront faire mieux au retour contre Barcelone, Benfica et Aston Villa. Pour cela, ils pourront compter sur des précieux jours de repos accordés par la Ligue. En effet, ce week-end, les clubs européens ne jouent pas en Ligue 1, les 3 matchs ayant été reportés. Des reports qui ont du mal à être digérés par certains, notamment les clubs en bas du classement, estimant que cela fausse la course au maintien.

« Il faut que la Ligue défende le championnat »

Antoine Kombouaré est d'ailleurs de cet avis visiblement. En conférence de presse, rapporté par RMC , l'entraîneur du FC Nantes a regretté les décisions prises par la Ligue concernant les 3 clubs européens, expliquant : « C'est très compliqué parce que la Ligue veut protéger les clubs qui font la Coupe d'Europe, mais en même temps, il ne faut pas affaiblir ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien. Chacun défend ses intérêts, mais je trouve, il faut que la Ligue défende le championnat, la Ligue 1, avant tout ».

« Ça donne des calendriers très compliquées »