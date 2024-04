Clash avec Kombouaré, le FC Nantes déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président du FC Nantes, Waldemar Kita est revenu sur le retour d'Antoine Kombouaré au club. Un entraîneur avec qui pourtant les relations sont glaciales. Mais comme l'a confié le responsable franco-polonais ce samedi, ils ont décidé de mettre leurs différends de côté afin de tenter de sauver la formation d'une relégation.

Retour surprise au FC Nantes. Moins d'un an après son licenciement, Antoine Kombouaré est de retour en ville. Le Kanak a été appelé à la rescousse après un mandat catastrophique de Jocelyn Gourvennec. Les Canaris flirtent avec la zone de relégation et ne sont pas tirés d'affaire. Pour Kombouaré, le temps est compté. Il ne lui reste plus que quelques journées pour tenter de sauver les meubles. Mais jusqu'à la fin de la saison, au moins, le coach va devoir cohabiter avec Waldemar Kita. Les deux hommes ne s'apprécient guère et l'ont fait savoir.

« Qu'on ne s'entende pas c'est une chose »

« On a échangé, si je suis ici c'est grâce à lui. C'est lui qui a acté ma venue. Malgré les relations, qu'on ne s'entende pas c'est une chose, le plus important, c'est que Nantes reste en Ligue 1. Si on pense tous les deux que je suis l'homme de la situation, je suis flatté et heureux d'être là » avait déclaré Kombouaré lors de sa présentation.

« A un moment, on est assez intelligent pour discuter »