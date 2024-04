Mercato - PSG : Une signature à Paris débloquée par Kombouaré

Thibault Morlain

Aujourd’hui, le PSG est une référence en Europe en ce qui concerne la formation de jeunes talents. Cela fait un moment que le club de la capitale fait émerger des joueurs de son centre. Ça a notamment été le cas avec Lorik Cana. Arrivé à Paris en 2000 en provenance de Suisse, l’Albanais a notamment pu compter sur un certain Antoine Kombouaré pour poser ses valises au PSG.

Natif de Pristina au Kosovo, Lorik Cana est parti ensuite, quand il était encore jeune, pour la Suisse afin de fuir la guerre en Yougoslavie. C’est là-bas que l’Albanais a intégré le centre de formation du FC Lausanne-Sport. Mais c’est bien à Paris que Cana a terminé sa formation, s’engageant avec le PSG en 2000. Un pari payant pour le club de la capitale puisque celui qui a également porté le maillot de l’OM a réussi à se faire une place au sein de l’équipe première du PSG entre 2003 et 2005.

« Je fais cet essai, ça se passe assez bien »

Le PSG ne s’est donc pas trompé en faisant signer Lorik Cana en provenance de Suisse. Et le club de la capitale peut remercier Antoine Kombouaré puisque sans lui, l’histoire aurait pu être différente. Pour Colinterview , Lorik Cana a raconté : « Je me retrouve à faire cet essai à Paris et c’est un essai qui se passe bien, un essai d’une semaine. Le coach de la CFA de l’époque, c’était Antoine Kombouaré. Je fais cet essai, ça se passe assez bien, je rentre en Suisse, nous on reçoit la nouvelle qu’on doit quitter le territoire suisse et repartir au Kosovo après la guerre. J’étais quasiment sûr que si je repartais au Kosovo, la carrière de footballeur était quasiment très compliquée ».

« Kombouaré a fait le maximum avec les dirigeants de l’époque »