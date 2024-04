Mercato - PSG : Deux joueurs vont claquer la porte avec Mbappé

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été, à moins d'un énorme retournement de situation. En fin de contrat le 30 juin, à l'instar de l'attaquant de 25 ans, Keylor Navas et Layvin Kurzawa vont également quitter le PSG librement et gratuitement. Et ces trois joueurs devraient être les seuls à quitter le club parisien à l'issue de cette saison.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club lors du prochain mercato.

PSG : Mbappé, Navas et Kurzawa vont partir

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Le club merengue étant l'un des trois seuls clubs à avoir formulé une offre à l'attaquant du PSG. Manchester United et Liverpool ont également dégainé pour Kylian Mbappé.

Le PSG ne veut aucun autre départ

En plus de Kylian Mbappé, deux autres joueurs vont fuir le PSG cet été. Selon Le 10 Sport, Keylor Navas et Layvin Kurzawa vont eux aussi partir pour 0€ le 1er juillet, étant également dans la dernière année de leur engagement. D'après nos informations, d'autres départs seraient possibles, mais la volonté première du PSG est de maintenir au maximum le groupe actuel de Luis Enrique. En théorie, Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa seront donc les seuls joueurs partants à Paris. Affaire à suivre...