Mercato : Le PSG vise un nouveau super crack au milieu !

Après les bonnes pioches Vitinha et Ugarte, le PSG souhaite poursuivre le renouvellement de son milieu de terrain avec l’arrivée d’un nouveau talent. Et voici le nom d’une piste qui prend de l’ampleur en coulisses…

En sortant Marco Verratti de son entrejeu, le PSG a accéléré le processus de mutation de son milieu de terrain. Luis Enrique et Luis Campos ont souhaité transformer le centre névralgique du jeu parisien et pour cela, de nouveaux profils ont été recrutés. Des joueurs de devoir, à fort potentiel, capable d’affirmer leur autorité comme leur touche technique. Vitinha a d’abord apporté ce vent nouveau, en provenance du FC Porto. Puis Manuel Ugarte, l’été dernier, après une ascension remarquée au Sporting Lisbonne. Deux pépites du championnat portugais qui pourrait voir débarquer une troisième…

Joao Neves, la sensation

En quête d’un nouveau milieu de terrain pour compléter ce secteur clé, le PSG craque clairement sur Joao Neves. A 19 ans, ce pur produit du Benfica Lisbonne éblouit le championnat portugais de toute sa classe. Ses qualités techniques comme son état d’esprit conquérant font chavirer les clubs européens qui suivent sa saison 2023-2024 avec une grande attention. Luis Campos, particulièrement attentif à « son » championnat, a bien évidemment une idée derrière la tête avec Joao Neves. Reste à savoir si Paris concentrera son budget sur ce poste ou non. Car pour convaincre Benfica, la tâche s’annonce rude. Et la clause libératoire du Portugais serait de 120 millions d’euros…

Jorge Mendes, évidemment…

Devant le talent grandissant de Joao Neves, Benfica s’est empressé de prolonger sa pépite en août dernier. Les dirigeants lisboètes savaient que le gamin allait exploser. Peut-être pas aussi vite et aussi fort… Mais le club a fait le nécessaire pour se protéger. En cas de départ, Joao Neves remplira les caisses du club. Et comme à chaque fois qu’un talent portugais émerge, on retrouve le grand Jorge Mendès… Le célèbre agent est en effet celui qui représente le jeune Joao Neves. Et il ne tarit pas d’éloges, en coulisses, sur son poulain. Certain de sa force et de son potentiel, Mendes n’hésitera pas à le lancer dans le grand bain d’un transfert malgré son jeune âge. A ses yeux, Joao Neves a toutes les qualités des plus grands. Si un club met le prix, le dossier ira très vite.