Transferts : La grande décision à 40M€ du PSG !

Sous la houlette de Luis Enrique ces derniers temps au PSG, Vitinha semble s’être pleinement imposé au milieu de terrain. En Angleterre, les prestations du Portugais de 24 ans ne passent pas inaperçues, si bien qu’un recruteur d’un gros nom de Premier League en a parlé à L’Équipe. Toute offensive semblerai cependant vaine.

Vitinha a déclenché la nouvelle ère du PSG évoquée par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 en interview pour Le Parisien. Le président du Paris Saint-Germain décrétait la fin du strass et des paillettes au sein du club avec un effectif moins bâti sur la présence des stars. Arrivé de Porto pour 40M€, Vitinha est devenu incontournable cette saison sous Luis Enrique.

Un recruteur anglais voit bien Vitinha à Manchester City

De quoi lui valoir des intérêts sur le marché des transferts pour le mercato à venir ? Un recruteur d’un grand club anglais s’est confié à L’Équipe au sujet du milieu de terrain de 24 ans. Et selon lui, Vitinha pourrait aisément s’incorporer au milieu de terrain de Manchester City. « Ce que l'on constate, c'est que c'est le joueur le plus régulier du PSG cette saison. Techniquement, il a des aptitudes de très haut niveau. On a vu, notamment cette saison, qu'il peut s'adapter à différents systèmes et être utilisé dans plusieurs positions (relayeur, ailier côté gauche) donc, dans une rotation, il est précieux. La question est physique (1, 72 m, 64 kg). Est-ce qu'il est adaptable à tous les Championnats et notamment la Premier League ? Dans des équipes à forte possession, comme Manchester City par exemple, il n'y aurait aucun souci. Par son intelligence et sa technique, il peut s’adapter ».

Vitinha intransférable ?