Mercato : Le PSG tente un pari pour oublier cette star

Jean de Teyssière

Le PSG est devenu orphelin de Marco Verratti. Après onze années passées au club, le milieu de terrain italien est difficile à remplacer, tant son impact sur les rencontres était important. Dans le rôle du successeur se trouve l'international portugais, Vitinha. S'il réalise une bonne saison, il n'a pas encore réussi à totalement faire oublier Verratti.

L'été 2023 a été marqué par un grand ménage effectué par le PSG. Le club de la capitale s'est séparé de gros salaires, comme Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti. Luis Enrique ne comptait pas sur le milieu de terrain italien, qui avait de toute façon décidé de quitter le club parisien. Malgré la volonté de Kylian Mbappé de voir rester son ami, il s'est finalement envolé pour le Qatar, à Al-Arabi. Mais a-t-il été remplacé ?

Sur le terrain, mission réussie pour Vitinha

Sans Marco Verratti, Luis Enrique pouvait donc mettre en place le plan qu'il avait en tête pour le PSG. Depuis le début de la saison, Vitinha est devenu indispensable et sa fougue offensive a souvent rendu de grands services au PSG. Toutes compétitions confondues, l'international portugais a marqué six buts et délivré cinq passes décisives. A titre de comparaison, Marco Verratti n'avait distribué qu'une seule offrande la saison dernière. Dans le jeu, Vitinha touche tout de même moins de ballons en moyenne que Verratti (73 contre 102). Mais c'est son influence offensive qui a convaincu Luis Enrique.

En dehors, il y a encore du travail