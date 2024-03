Real Madrid : Une signature bouclée avant Mbappé ?

Jean de Teyssière

La fin de la saison du PSG rime également avec la fin de l'aventure de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale. L'attaquant français, arrivé en 2017, va plier bagage à la fin de la saison et devrait s'engager avec le Real Madrid. Le club madrilène espère finaliser la prolongation de contrat d'Andriy Lunin avant celle de Mbappé.

Le Real Madrid a vécu un véritable calvaire avec Thibaut Courtois cette saison. Juste avant le début du championnat, le gardien belge s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche. Le club espagnol s'est donc empressé de lui trouver une doublure et Kepa Arrizabalaga est arrivé en prêt. Les performances du gardien espagnol n'ont pas convaincu et le numéro 2 madrilène, Andriy Lunin a donc pris cette place qui lui réussit bien. Après avoir rechuté à cause d'une déchirure du ménisque du genou droit, Thibaut Courtois devrait être absent encore un long moment et le Real Madrid n'a pas eu d'autres choix que de prendre une décision importante concernant le futur de ses gardiens.

Mbappé va signer au Real Madrid ?

Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid cet été. L'attaquant français va bel et bien quitter le PSG et si pour le moment, rien n'est encore signé avec le club espagnol, son départ ne fait que peu de doute. Car sauf gros retournement de situation, Kylian Mbappé portera la tunique blanche la saison prochaine.

Mercato : Le PSG doublé par le Real Madrid, transfert imminent ? https://t.co/MI1m016Nxw pic.twitter.com/8gmUIHN1CS — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Le Real Madrid confiant pour Lunin

En attendant que ce dossier épineux se termine, le Real Madrid accélère en coulisses pour prolonger son gardien, Andriy Lunin. Le portier ukrainien, investi numéro 1 depuis la blessure de Thibaut Courtois et les mauvaises performances de Kepa Arrizabalaga, devrait signer une prolongation jusqu'en juin 2026, selon Fabrizio Romano. Au sein du club, madrilène, tout le monde est confiant.