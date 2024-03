Le PSG a fait son choix, coup dur pour ce joueur de Deschamps

Amadou Diawara

Privé de Bradley Barcola pour affronter l'OM ce dimanche soir, Luis Enrique doit choisir entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour occuper la troisième place en attaque avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Malgré la performance XXL du Français contre le Chili, il semblerait que le coach du PSG préfère miser sur le Portugais.

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour affronter l'OM. Selon les informations du Parisien , Luis Enrique a décidé d'aligner son équipe type contre le club phocéen, et ce, malgré la demi-finale de Coupe de France, prévue ce mercredi soir contre le Stade Rennais.

Gonçalo Ramos sera aligné en 9 contre l'OM

Par conséquent, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient être titularisés contre l'OM. Et alors que Bradley Barcola est actuellement blessé, Luis Enrique aurait tranché entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Luis Enrique hésite entre Dembélé et Kolo Muani à droite