FC Nantes : Kombouaré craque en plein match !

Ce dimanche soir, le FC Nantes recevait l’OL en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (1-3). Cette rencontre se jouant à huis clos, les échanges entre les acteurs étaient parfaitement audibles et on a notamment pu entendre le coup de gueule d’Antoine Kombouaré, très mécontent après une faute d’Alexandre Lacazette sur Nathan Zézé.

Après avoir débuté par une victoire contre l’OGC Nice le week-end dernier (1-2), Antoine Kombouaré devra patienter avant d’obtenir son premier succès à domicile depuis son retour au FC Nantes. C’est dans une Beaujoire totalement vide en raison du huis clos imposé par la LFP que les Canaris se sont inclinés dimanche soir lors de la réception de l’OL (1-3).

Kombouaré remonté après la faute de Lacazette sur Zézé

Le FC Nantes menait au score à la pause grâce à un but de Mathis Abline et aurait pu évoluer en supériorité numérique au retour des vestiaires. A la 51e minute de jeu, dans un duel aérien, Alexandre Lacazette a été coupable d’un coup de coude dans le visage de Nathan Zézé. Ce dernier était ouvert à l’arcade et le capitaine de l’OL a écopé d’un carton jaune, ce qui n’a pas du tout plu à Antoine Kombouaré.

« Mais qu’est-ce que tu me parles toi, put*** »