FC Nantes : Kombouaré annonce la couleur pour son avenir

Quelques jours après sa belle victoire face à l'OGC Nice, Antoine Kombouaré va tenter d'enchaîner face à une autre équipe en forme : l'OL. Une rencontre particulière pour le nouvel entraîneur du FC Nantes, qui fêtera sa 500ème en Ligue 1. Le coach de 60 ans a évoqué son état d'esprit, plus de vingt ans après ses débuts à Strasbourg.

De retour au FC Nantes, Antoine Kombouaré poursuit son incroyable longévité. Ce dimanche, le technicien disputera le 500ème match de sa carrière en Ligue 1. Un chiffre symbolique pour le Kanak, qui préfère se projeter sur l'avenir.





500ème match pour Kombouaré en Ligue 1

« Eh bien, vous me l’apprenez, je ne le savais pas. Ça fait drôle d’entendre ça. Je suis surpris car ça veut dire quelque chose. C’est symbolique (sourire). J’ai fait aussi quelques matches en Ligue 2. C’est impressionnant et, en même temps, je n’aime pas trop regarder ces chiffres-là car ça veut dire que vous êtes est train de regarder ce qui s’est passé avant or, moi, je regarde devant, j’avance. Je ne fais pas les comptes mais ça fait plaisir » a confié le nouveau coach du FC Nantes à Ouest-France.

« J’ai envie de continuer à travailler. »