Florian Barré

Lorsque Victor Wembanyama a été drafté en première position l’année dernière, la majorité des observateurs se sont accordés pour dire que le Français était le plus grand talent que la NBA ait connu depuis LeBron James. À l’inverse, certains ont imaginé que la hype était trop forte autour de l’intérieur des Spurs. C’est le cas de GG Jackson, drafté en 45e position la même année, qui est passé de « hater » à « fan inconditionnel » depuis.

La première saison de Victor Wembanyama a pris fin il y a quelques semaines en NBA. L’intérieur des San Antonio Spurs a épaté la galerie tout au long de l’exercice 2023-24 et a logiquement été récompensé par un premier trophée individuel, celui de « Rookie de l’année », obtenu à l’unanimité. Il a également terminé deuxième pour le trophée DPOY (défenseur de l’année) derrière Rudy Gobert. De plus, Wemby a affiché des statistiques impressionnantes, qui sont parmi les meilleures de l’histoire de la NBA pour un rookie. De quoi faire tourner certaines têtes.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

« J’étais un hater »

Parmi les fans de Victor Wembanyama au sein même de la ligue, on peut retrouver GG Jackson, drafté par les Memphis Grizzlies l’été dernier. Il y a un an en arrière, le joueur de 19 ans était pourtant réticent à l’idée d’imaginer le Français réaliser une très grande carrière, ce notamment en raison de son physique. En réalité, selon lui, les joueurs, les supporters, les consultants, les journalistes, tout l’environnement NBA en faisait trop au sujet de l’Alien : « Au départ, j'étais un hater quand il est arrivé. » a d’abord déclaré Jackson à Run It Back.

Choqué, GG Jackson retourne sa veste