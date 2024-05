Un ancien joueur NBA condamné à 40 mois de prison

Florian Barré

L'ancien intérieur de la NBA, Glen « Big Baby » Davis, a été condamné jeudi par un juge fédéral à 40 mois de prison, plus trois ans de liberté surveillée, dans le cadre d'un prétendu stratagème visant à frauder le régime d'assurance maladie de la ligue. Avec lui, 21 personnes, dont 18 anciens joueurs, ont été condamnées dans cette affaire pour avoir déposé de fausses réclamations médicales auprès du plan de santé et de bien-être des joueurs de la NBA.

Glen Davis, qui clame son innocence depuis le prononcé des actes d'accusation dans l’affaire dans laquelle il est inculpé depuis octobre 2021, a été reconnu coupable de plusieurs accusations de fraude et de complot en vue de faire de fausses déclarations médicales. L’homme de 38 ans a été condamné à payer 80 000 $ de dédommagement mais va surtout faire un passage par la case « prison » durant 40 mois. Les conditions de sa libération surveillée incluent la participation à un cours de gestion financière et le traitement obligatoire pour toxicomanie.

Davis n’est pas le seul à avoir été condamné

Terrence Williams, le chef présumé de ce que le bureau du procureur américain du district sud de New York a décrit comme un « vaste projet visant à voler des millions de dollars », a été condamné à 10 ans de prison en août dernier. Mais à part Williams, aucun ancien joueur de la NBA n’a écopé d’une peine de prison plus lourde que Davis. Le mois dernier, l'ancien meneur de la NBA Will Bynum, qui a été reconnu coupable aux côtés de Davis en novembre, a été condamné à 18 mois de prison, en partie pour avoir menti à un jury alors qu'il était sous serment.

« Big Baby » demande de l’aide