Mercato - RC Lens : Haise à l’OM, le fiasco est déjà annoncé

Thibault Morlain

L’incertitude plane encore sur l’identité de l’entraîneur de l’OM pour la saison prochaine. Si Paulo Fonseca apparait comme la priorité des Phocéens, d’autres noms circulent. En plus, du technicien du LOSC, Franck Haise plairait aussi à l’OM. Mais voilà qu’avec l’entraîneur du RC Lens, le club olympien pourrait aller droit dans le mur.

Qui sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ? Jean-Louis Gasset doit s’en aller d’ici quelques semaines et les recherches ont lieu en coulisses pour trouver celui qui viendra s’asseoir sur le banc du Vélodrome. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, un nom figure en haut de la liste : Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais du LOSC est la priorité de Pablo Longoria, mais en parallèle, l’OM explorerait également d’autres options. Cela pourrait notamment mener le club phocéen au RC Lens, s’intéressant au patron des Sang et Or, Franck Haise.



« Ça ne collera pas »

Voir Franck Haise s’installer sur le banc de l’OM n’emballe toutefois pas vraiment Jérôme Rothen. Au micro de RMC , il a d’ailleurs fait savoir que cette union pourrait être un échec annoncé : « Vu la personnalité de Franck Haise, et il fait un travail remarquable à Lens, je pense que ça ne collera pas ». A voir si l’OM décidera de prendre le risque avec l’entraîneur du RC Lens.

« Nous, on veut qu'il reste ici »