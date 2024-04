Mbappé : Salaire, contrat… Tout est dévoilé sur son transfert au Real Madrid

Thibault Morlain

A partir de la saison prochaine, Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid. En fin de contrat au PSG, le Français doit rejoindre les Merengue. Si cela semble acté, rien n’est encore officiel à propos de ce transfert. Malgré tout, on saurait visiblement d’ores et déjà le contrat qui attendrait Mbappé au Real Madrid.

Après de multiplies échecs, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid devrait voir le jour d’ici quelques mois. Ne voulant pas prolonger, la star du PSG se retrouvera bientôt libre et plus rien ne l’empêchera alors de s’engager avec la Casa Blanca. Mbappé devrait donc prochainement signer son contrat avec le Real Madrid et les termes de celui-ci ont fuité dans la presse espagnole.



Un salaire de seulement 15M€ par an ?

A quoi ressemblera le contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Selon les informations de AS , le bail du Français devrait contenir une énorme baisse de salaire par rapport à ce qu'il perçoit aujourd'hui au PSG. Ainsi, ce sont 15M€ nets par an qui attendraient Mbappé.

80% des droits à l’image

Cela fait donc un sacré écart de salaire entre celui du PSG et celui du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Malgré tout, le Français pourrait s’y retrouver financièrement. Les droits d’image ont été un point important des négociations entre le clan Mbappé et les Merengue. Et visiblement, un accord aurait été trouvé et le futur ex-joueur du PSG devrait toucher 80% de ses droits à l’image au Real Madrid.