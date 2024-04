PSG : Luis Enrique annonce la signature d’un joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand espoir du PSG, Senny Mayulu se distingue cette saison et met à profit son temps de jeu pour se mettre en valeur. À tel point que le club de la capitale travaille sur la signature de son premier contrat professionnel. Une juste récompense pour le jeune milieu offensif. D’ailleurs, en conférence de presse, Luis Enrique confirme la signature imminente de Senny Mayulu.

Cette saison, Luis Enrique a donné sa chance à plusieurs jeunes issus du centre de formation du PSG. A l’image de Senny Mayulu, l’une des révélations de la saison du côté du club de la capitale. Le jeune milieu offensif devrait même signer son premier contrat professionnel avec son club formateur comme le confirme Luis Enrique.



Mayulu va prolonger au PSG

« Senny est très clairement l’une des belles surprises cette saison. Si vous suivez les catégories de jeunes du club, vous savez qu’il possède un profil parfait pour mon modèle de jeu. Il peut jouer ailier ou à l’intérieur », confie dans un premier temps l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

Luis Enrique confirme