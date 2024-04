PSG : Une date annoncée pour ce transfert à 115M€

Thibault Morlain

Cet été, le PSG pourrait bien tenter sa chance pour le transfert de Bruno Guimaraes, après avoir déjà pensé au Brésilien de Newcastle durant le mercato hivernal. Et pour recruter le milieu de terrain, le club de la capitale pourrait profiter de la clause libératoire présente dans son contrat avec les Magpies. Celle-ci serait de l’ordre de 115M€, mais voilà qu’un détail important serait à connaitre pour Guimaraes.

Ancien de l’OL, Bruno Guimaraes retrouvera-t-il la Ligue 1 la saison prochaine ? Aujourd’hui à Newcastle, le milieu de terrain brésilien plairait énormément au PSG. Alors que le Brésilien plairait également à d’autres cadors européens, il a été révélé que son transfert pourrait se régler pour 115M€, le montant de sa clause libératoire présente son contrat. Une clause libératoire qui serait toutefois soumise à une condition en particulière.



« La clause libératoire n’est valable qu’entre la dernière semaine de mai et la dernière semaine de juin »

Pour le PSG, le transfert de Bruno Guimaraes pourra donc coûter 115M€, soit le montant de sa clause libératoire. Cependant, il y aurait une fenêtre particulière pour l’activer. Dans des propos accordés à CaughtOffside , Fabrizio Romano a dévoilé à quelles dates le joueur de Newcastle sera disponible au prix de 115M€ : « On me demande toujours à propos du Brésilien de Newcastle, Bruno Guimaraes, qui était lié au PSG durant le mercato de janvier. De nombreux clubs ont été informés de sa situation à l’approche du mercato estival, mais avoir vous avoir révélé l’an dernier la clause libératoire de 115M€ dans son contrat, je suis ici pour vous dire comment cette clause fonctionne. C’est un détail important car c’est un sujet important pour les clubs intéressés et aussi pour les supporters de Newcastle. De ce que je comprends, la clause libératoire n’est valable qu’entre la dernière semaine de mai et la dernière semaine de juin ».

« En juillet ou en août, ils devront négocier avec Newcastle »