Mercato - OM : Excellente nouvelle pour le prochain entraîneur

Arnaud De Kanel

En quête d'un nouvel entraineur pour la saison prochaine, l'OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité comme annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Néanmoins, le club phocéen devra se heurter à une concurrence très féroce puisque plusieurs clubs pistent l'entraineur portugais. Mais fort heureusement, l'un d'entre-eux serait en train de s'orienter vers un autre profil, laissant une marge de manœuvre plus importante à l'OM.

Pablo Longoria a tranché. Selon nos informations, le président de l'OM souhaite recruter en priorité Paulo Fonseca cet été. L'entraineur portugais réalise un travail remarquable avec le LOSC et il se retrouve de fait très courtisé. Les Dogues veulent le garder, des clubs anglais ont des vues sur lui et l'AC Milan également. Or, le club lombard aurait jeté son dévolu sur un autre tacticien.

Mercato : Une légende veut signer à l’OM ! https://t.co/frHw6gnYCL pic.twitter.com/Uj12TMtFFn — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Lopetegui plutôt que Fonseca

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , l'AC Milan foncerait sur Julen Lopetegui. L'ancien entraineur du Real Madrid aurait fait forte impression lors des différents entretiens passés et son profil serait celui qui se démarquerait le plus à l'heure actuelle. Egalement courtisé par West Ham, Lopetegui donnerait sa préférence au club italien.

Un concurrent de moins pour l'OM

Si cela venait à se confirmer, l'OM pourra se frotter les mains. En effet, Paulo Fonseca aurait très facilement pu être séduit par le projet de l'AC Milan. Le coach du LOSC figure d'ailleurs dans les petits papiers du club lombard, au même titre qu'un certain Christophe Galtier, également annoncé dans les radars de l'OM ces derniers temps. En se tournant vers Lopetegui, l'AC Milan va donc rendre un gros service aux dirigeants marseillais qui risquent de rencontrer des difficultés à convaincre leur prochain entraineur s'ils ne se qualifient pas pour une Coupe d'Europe. A 57 ans, le coach espagnol est donc tout proche de relever un nouveau défi.